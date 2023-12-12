Сетевое издание|18+|Вторник|12 дек 2023|17:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На ликвидацию последствий пожара в Цыганском Поселке попросили деньги

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Из городского бюджета планируется выделить 650 тысяч рублей на расчистку территории после пожара, случившегося на 2-й Офицерской улице.

Этот пункт расходной части удивил председателя гордумы Владимира Мутовкина на заседании во вторник, 12 декабря.

«Сгорели частные дома, не муниципальная собственность. Это мы, что, за всеми частными домами будем убирать?» - поинтересовался он у начальника управления ЖКХ Ильдара Усманова.

Тот пояснил, что выполняет поручение, данное заммэра Ярославом Щигоревым.

«Мне поручено организовать расчистку, вид там неприглядный», - уточнил Усманов.

Окончательное решение о направлении средств будет принято на ближайшей сессии гордумы.

Пожар случился 5 октября, площадь, пройденная огнем, составила 600 кв. м, огонь охватил два дома. Никто из людей не пострадал.

Погорельцам обещали выплатить по 10 тысяч рублей в качестве компенсации.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГУ МЧС России по области
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте