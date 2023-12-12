На ликвидацию последствий пожара в Цыганском Поселке попросили деньги

12.12.2023 | 15:49

Из городского бюджета планируется выделить 650 тысяч рублей на расчистку территории после пожара, случившегося на 2-й Офицерской улице.

Этот пункт расходной части удивил председателя гордумы Владимира Мутовкина на заседании во вторник, 12 декабря.

«Сгорели частные дома, не муниципальная собственность. Это мы, что, за всеми частными домами будем убирать?» - поинтересовался он у начальника управления ЖКХ Ильдара Усманова.

Тот пояснил, что выполняет поручение, данное заммэра Ярославом Щигоревым.

«Мне поручено организовать расчистку, вид там неприглядный», - уточнил Усманов.

Окончательное решение о направлении средств будет принято на ближайшей сессии гордумы.

Пожар случился 5 октября, площадь, пройденная огнем, составила 600 кв. м, огонь охватил два дома. Никто из людей не пострадал.

Погорельцам обещали выплатить по 10 тысяч рублей в качестве компенсации.