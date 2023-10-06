Появились подробности серьезного пожара в Цыганском Поселке

06.10.2023 | 07:47

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России рассказали подробности пожара на 2-й Офицерской улице в Пензе, который случился вечером в четверг, 5 октября.

Сообщение о возгорании поступило в 19:43. На место выехали четыре пожарных машины. Когда спасатели прибыли, то увидели, что огонь охватил два дома.

«В данном районе очень плотная застройка, противопожарные разрывы не более 2 метров. На тушение пожара была направлена дополнительная техника. Пожарным удалось отстоять соседние строения и не допустить распространения огня», - сообщили в МЧС.

Пламя, охватившее 600 кв. м, было ликвидировано, в ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал.

«На тушение было привлечено 8 единиц техники и 49 человек личного состава. Причина пожара устанавливается», - добавили в МЧС.

Как сообщил читатель сетевого издания «ПензаИнформ», причиной возгорания, вероятно, мог стать поджог.

«В нашем доме начался пожар. Наш дом поделен на две части, с одной стороны - мы, с другой - бомжи. Как узнали, там они подожгли ель, которая росла около дома, и огонь пошел на крышу и к нам, и по соседям. От нашего дома ничего не осталось», - рассказал пензенец.