В Пензе не выделили деньги на походы детей участников СВО в зоопарк

08.12.2023 | 11:40

В бюджет Пензы на 2024 год не заложены деньги на реализацию такой меры поддержки участников спецоперации и их семей, как бесплатное посещение зоопарка и возможность кататься на муниципальных аттракционах парка имени Белинского.

На это обратил внимание депутат Алексей Шуварин на заседании гордумы в пятницу, 8 декабря.

«Мы решение приняли, надо и деньги выделять. Впереди новогодние каникулы, когда дети как раз могли бы воспользоваться этой мерой. Надо изыскать деньги и заложить средства. Хотя бы тысяч сто давайте заложим», - предложил он.

Глава Пензы Александр Басенко пояснил, что и зоопарк, и ЦПКиО - это муниципальные бюджетные учреждения, поэтому речь идет только о том, чтобы компенсировать им выпадающие доходы.

«Это не препятствует, дети участников спецоперации пользуются льготами, это не приводит к ситуации «деньги не заложены, значит, вы не проходите», - прокомментировал Басенко.

В заключение он предложил начальнику финансового управления Ольге Завьялкиной все-таки подумать над вопросом о выделении средств.

Названная мера поддержки действует с 1 октября 2023 года до окончания спецоперации.