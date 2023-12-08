Опубликованы адреса хоккейных коробок и лыжных трасс в Пензе

08.12.2023 | 20:14

Пензенцам будет где развлечься зимой. Для любителей активного отдыха организуют лыжные трассы и зальют хоккейные коробки. Места, где они появятся, перечислили в группе городского комитета по спорту и молодежной политике в соцсети «ВКонтакте».

В Железнодорожном районе хоккейные коробки будут ждать пензенцев по адресам: Егорова, 20, Жемчужная, 30, Касаткина, 8, Хользунова, 15, Клары Цеткин, 47, Измайлова, 72, Тарханова, 10в, Ботаническая, 30, Стрельбищенская, 15.

В Октябрьском районе - на Кулибина, 15, Лядова, 14, Рахманинова, 37а, Новоселов, 114, Ладожской, 162, Генерала Глазунова, 17, а также на проспекте Строителей, 35, 45 и 52а.

В Первомайском районе доступны сооружения по адресам: Бийская, 11, Куйбышева, 11а, Межрайонная, 10, Тепличная, 18, Экспериментальная, 6а, Мира, 62, Кижеватова, 13, Индустриальная, 48а, Терновского, 152, Военный Городок, 5.

В Ленинском районе - на Вяземского, 21, Бакунина, 115, Карпинского, 35.

Лыжные трассы появятся на Западной Поляне (Олимпийская аллея), в Арбекове (стадион «Снежинка»), в Ахунах (велолыжероллерная трасса) и в Заре (умная площадка).

Также трассу проложат от здания МЧС на Западной Поляне до памятника борцам революции в Арбекове.

По словам специалистов, заливка коробок уже началась, а все работы планируется закончить до 15 декабря.