Пензенский «Дизель» закроет сезон матчем с болельщиками

31.03.2025 | 19:10

В Пензе ХК «Дизель» проведет дружеский матч с болельщиками. Игра состоится в субботу, 5 апреля.

Состязание начнется в 14:00 в «Дизель-Арене», вход свободный, сообщается в телеграм-канале пензенского хоккейного клуба.

17 марта «Дизель» на своем льду сыграл заключительный матч сезона. Соперником выступил ХК «Барс» из Казани. Встреча завершилась счетом 0:4 в пользу гостей.

Пензенский клуб принимал участие в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги и не смог выйти в плей-офф (туда попадают 16 лучших коллективов, среди которых разворачивается борьба за главный трофей).

Подводя итоги сезона, главный тренер команды Дмитрий Шандуров отметил, что середина его была «отличная», за матчами стало наблюдать множество зрителей. Концовку сезона дизелисты «провалили».

«Тут будем думать, разбираться, почему такое произошло», - заявил Шандуров.