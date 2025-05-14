В Пензе отремонтируют малую ледовую площадку «Дизель-Арены»

14.05.2025 | 20:22

В Пензе в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» начали косметический ремонт малой ледовой площадки.

Специалисты уже демонтировали зрительские трибуны. Им предстоит обновить внешний вид и повысить комфорт площадки.

«Малая ледовая площадка является важной частью инфраструктуры «Дизель арены». Она активно используется для тренировок хоккейной команды города, занятий детско-юношеских спортивных школ, проведения любительских соревнований и массовых катаний горожан», - пояснили в пензенском управлении спортивными сооружениями.

Ремонт улучшит качество тренировок и сделает площадку более привлекательной для зрителей.

В региональном министерстве спорта добавили, что в планах также обновить прилегающую к «Дизель-Арене» территорию и входные группы.

Открытие «Дизель-Арены», вмещающей 5,5 тыс. зрителей, состоялось более 12 лет назад - в декабре 2011 года. Главным гостем праздника тогда стал президент Российской федерации хоккея Владислав Третьяк.