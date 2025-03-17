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Общество

Рыбакам напомнили о смертельной опасности на Сурском водохранилище

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В минувшие выходные, 15 и 16 марта, на Пензенском водохранилище, известном в народе как Сурское, проводились профилактические рейды, целью которых было предупреждение ЧП на воде в период весеннего таяния льда.

Рыбакам напомнили о смертельной опасности на Сурском водохранилище

В мероприятиях принимали участие сотрудники областного пожарно-спасательного центра, МЧС, администраций муниципальных образований региона, перечислили в ППСЦ.

Они осмотрели акваторию, побеседовали с находившимися на водохранилище рыбаками, напомнили им о запрете выхода на лед в период с 15 марта по 1 апреля в соответствии с постановлением областного правительства.

Рыбакам напомнили о смертельной опасности на Сурском водохранилище

За нарушение предусмотрен штраф. Если раньше он составлял от 500 до 1 000 рублей, то теперь не соблюдающим запрет придется отдать от 1 000 до 3 000.

Любители рыбной ловли нередко игнорируют ограничения, рискуя собственной жизнью. Так, 15-го числа в Белинском районе погиб 65-летний мужчина, рыбачивший на Ефимском пруду. Он провалился под лед и утонул.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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