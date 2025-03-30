В Пензе «Дизелист» проиграл второй матч с МХК «Тамбов»

30.03.2025 | 19:17

В воскресенье, 30 марта, пензенская молодежная хоккейная команда «Дизелист» продолжила борьбу в 1/8 финала плей-офф и провела на домашнем льду второй матч с МХК «Тамбов» из Мичуринска.

Счет в игре открыли хозяева: на 2-й минуте Максим Авраменко отправил шайбу в ворота соперников. Гости забили гол пензенцам на 6-й минуте встречи. Первый период завершился счетом 1:1.

Во втором отличился пензенец Никита Авраменко. Он огорчил голкипера соперников на 23-й минуте встречи. Однако мичуринская команда вновь сравняла счет на 31-й минуте.

В последнем игровом отрезке, на 48-й минуте матча, гости забросили в ворота «Дизелиста» третью шайбу. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Тамбова».

Таким образом, мичуринцам удалось взять реванш - первый матч, который состоялся 29 марта, команда проиграла со счетом 1:4.

Далее «Дизелист» сыграет два матча в Мичуринске. Матчи пройдут 2 и 3 апреля.