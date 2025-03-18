Пензенский «Дизель» завершил сезон проигрышем

18.03.2025 | 09:18

Вечером в понедельник, 17 марта, пензенский «Дизель» на своем льду сыграл заключительный матч сезона. Соперником выступил ХК «Барс» из Казани. За борьбой наблюдали 4 689 зрителей.

В первом периоде команды продемонстрировали равную игру. Голевых моментов не было.

Во втором отрезке игры, на 25-й минуте встречи, «Барс» открыл счет, на 37-й минуте гости закрепили успех - в ворота пензенцев отправилась вторая шайба.

В последнем периоде «Дизель» атаковал раз за разом, но забить гол не удалось. На 52-й минуте игры соперник забросил в ворота пензенцев третью шайбу.

За минуту до завершения матча дизелисты взяли тайм-аут, заменили вратаря на дополнительного полевого игрока и вшестером отправились на штурм ворот «Барса». Но в итоге соперникам удалось забросить четвертую шайбу в пустые ворота пензенцев.

Встреча завершилась со счетом 0:4. Пензенский клуб не попал в плей-офф.

Итоги прошедшего сезона подвел главный тренер команды Дмитрий Шандуров.

«Сезон был волнами. Середка была отличная, потянулся зритель, появилось много новых зрителей, я надеюсь, что мы заставили полюбить хоккей, была отличная атмосфера. Концовку мы провалили начиная с сибирского выезда. По итогу получается: не очень хорошее начало первые 2 месяца, потом середка - более менее и концовка опять плохо. Тут будем думать, разбираться, почему такое произошло», - цитирует Шандурова телеграм-канал ХК «Дизель».