«Дизелист» потерпел второе поражение от МХК «Тамбов»

02.04.2025 | 21:31

В среду, 2 апреля, пензенская молодежная команда «Дизелист» продолжила борьбу за Кубок Регионов, сыграв третий матч с МХК «Тамбов» в Мичуринске.

Счет открыли пензенцы. На 9-й минуте встречи гол забил Тимур Шайхутдинов. Через 2 минуты соперники ответили, забросив шайбу в ворота «Дизелиста». На 13-й минуте встречи голкипера гостей огорчили во второй раз. Третий гол мичуринцы забили под конец периода.

Во втором отрезке игры, на 24-й минуте встречи, в ворота «Дизелиста» отправили четвертую шайбу. На 27-й минуте матча пензенец Тимур Шайхутдинов оформил дубль. Хозяева льда продолжили закреплять успех, на 30-й минуте матча забив пятый гол. На перерыв команды разошлись со счетом 2:5 в пользу МХК «Тамбов».

В третьем периоде, на 44-й минуте игры, «Дизелисту» удалось реализовать большинство и забросить шайбу - отличился Дмитрий Звездочкин. Через 3 минуты соперники вновь изменили счет, забив очередной гол. За минуту до завершения встречи мичуринцы отправили в ворота пензенцев седьмую шайбу.

Матч завершился со счетом 3:7 в пользу МХК «Тамбов». Это второй проигрыш «Дизелиста» в серии встреч с мичуринцами. В первой игре пензенская команда одержала верх (4:1), во второй уступила соперникам со счетом 2:3.