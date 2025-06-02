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Спорт

Пензенский «Дизель» ждет серьезное обновление состава

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Пензенский хоккейный клуб «Дизель» покинули сразу 8 игроков. В их числе пятеро нападающих: Иван Силаев, Дмитрий Кандаков, Никита Ли, Дмитрий Колготин, Павел Копытин.

Также клуб прощается с тремя защитниками: Максимом Игнатовичем, Алексеем Красновым и Тимуром Таратуниным.

О серьезных изменениях в клубе сообщается в его телеграм-канале. Кто придет на место выбывших игроков, пока неизвестно.

Контракт на следующий сезон уже продлили защитники Олег Погоришный, Тимофей Филиппов и Антон Лукичев.

Также в клубе остаются нападающие Тимур Закиров, Александр Борисенков, Владислав Лукин, Максим Рыжков, Арсений Полшков, Максим Колмыков, Данила Попов и голкипер Артем Арзамасцев.

В прошедшем сезоне пензенский «Дизель» принимал участие в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги и не смог выйти в плей-офф (туда попадают 16 лучших коллективов, среди которых разворачивается дальнейшая борьба).

Подводя итоги сезона, главный тренер команды Дмитрий Шандуров отметил, что середина его была «отличная», за матчами стало наблюдать множество зрителей. Концовку сезона дизелисты «провалили».

«Тут будем думать, разбираться, почему такое произошло», - заявил Шандуров.

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