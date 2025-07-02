Алексей Ваулин вновь будет работать с «Дизелем»

02.07.2025 | 09:40

В пензенском ХК «Дизель» сформировали тренерский штаб на сезон-2025/2026. С хоккеистами вновь будет работать Алексей Ваулин.

Главным тренером дизелистов остается Дмитрий Шандуров. Обязанности тренера взял на себя Андрей Кузьмин. Алексей Ваулин стал тренером по защите, а Андрей Агапов - тренером вратарей, сообщается в телеграм-канале ХК «Дизель».

Алексей Ваулин был главным тренером клуба на протяжении нескольких сезонов, с 2018 по 2021 год, затем покинул команду. Летом 2023-го он вернулся в Пензу и вновь стал главным тренером дизелистов, однако ушел уже в декабре. Его обязанности стал исполнять Дмитрий Шандуров.

В апреле 2024-го у пензенской команды появился новый главный тренер Альберт Логинов. Осенью болельщики, недовольные частыми проигрышами хоккеистов, опубликовали на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» обращение с просьбой отстранить Логинова от работы. В ноябре он покинул должность. Обязанности главного тренера вновь стал исполнять Дмитрий Шандуров.

В прошедшем сезоне пензенский «Дизель» принимал участие в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги и не смог выйти в плей-офф (туда попадают 16 лучших коллективов, среди которых разворачивается дальнейшая борьба).

В начале июня стало известно, что «Дизель» покинули сразу 8 игроков. В их числе пятеро нападающих: Иван Силаев, Дмитрий Кандаков, Никита Ли, Дмитрий Колготин, Павел Копытин. Также клуб попрощался с тремя защитниками: Максимом Игнатовичем, Алексеем Красновым и Тимуром Таратуниным.