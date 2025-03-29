Сетевое издание|18+|Суббота|29 мар 2025|20:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

«Дизелист» одержал уверенную победу над МХК «Тамбов»

Печать
Telegram

В субботу, 29 марта, молодежная хоккейная команда «Дизелист» на льду «Дизель-Арены» начала борьбу за кубок 1/8 финала чемпионата НМХЛ. Соперник пензенцев в плэй-офф - МХК «Тамбов» из Мичуринска.

Матч начался в 17:00, и уже на третьей минуте «Дизелист» забил гол в ворота противника.

Шайбу забросил Никита Авраменко. Первый период закончился со счетом 1:0.

Во втором периоде пензенцы сумели забить «Тамбову» три гола. На 27-й минуте Никита Авраменко закрепил успех, на 33-й отличился Максим Склокин, а на 37-й - Дмитрий Звездочкин. Второй период завершился со счетом 4:0.

В третьем периоде, на 48-й минуте игры, удача все же улыбнулась «Тамбову», и шайба оказалась в воротах пензенцев.

В итоге игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Дизелиста».

Следующий матч с «Тамбовом» состоится 30 марта. Затем встреча пройдет в Мичуринске.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте