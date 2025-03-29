«Дизелист» одержал уверенную победу над МХК «Тамбов»

29.03.2025 | 19:06

В субботу, 29 марта, молодежная хоккейная команда «Дизелист» на льду «Дизель-Арены» начала борьбу за кубок 1/8 финала чемпионата НМХЛ. Соперник пензенцев в плэй-офф - МХК «Тамбов» из Мичуринска.

Матч начался в 17:00, и уже на третьей минуте «Дизелист» забил гол в ворота противника.

Шайбу забросил Никита Авраменко. Первый период закончился со счетом 1:0.

Во втором периоде пензенцы сумели забить «Тамбову» три гола. На 27-й минуте Никита Авраменко закрепил успех, на 33-й отличился Максим Склокин, а на 37-й - Дмитрий Звездочкин. Второй период завершился со счетом 4:0.

В третьем периоде, на 48-й минуте игры, удача все же улыбнулась «Тамбову», и шайба оказалась в воротах пензенцев.

В итоге игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Дизелиста».

Следующий матч с «Тамбовом» состоится 30 марта. Затем встреча пройдет в Мичуринске.