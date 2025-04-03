Пензенский «Дизелист» выбыл из борьбы за Кубок регионов

В четверг, 3 апреля, пензенский «Дизелист» снова встретился с МХК «Тамбов» в Мичуринске и потерпел поражение.
В первом периоде команды обменялись голами: отличились Александр Захарин («Тамбов») и Максим Авраменко («Дизелист»).
Во втором временном отрезке противники пензенцев вырвались вперед благодаря Раяну Хузиханову, который отметился точным броском на 35-й минуте.
В третьем периоде, практически за минуту до конца матча, Павел Нестеров забил еще один гол в ворота гостей. Итог - 3:1 в пользу «Тамбова».
Первая встреча «Дизелиста» и «Тамбова» в рамках плей-офф состоялась 29 марта на льду «Дизель-Арены». Хозяева одержали победу. Во втором домашнем матче - 30 марта - пензенцы проиграли.
Третья встреча прошла в Мичуринске 2 апреля, и удача снова была не на стороне «Дизелиста».
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