Пензенский «Дизелист» выбыл из борьбы за Кубок регионов

03.04.2025 | 20:54

В четверг, 3 апреля, пензенский «Дизелист» снова встретился с МХК «Тамбов» в Мичуринске и потерпел поражение.

В первом периоде команды обменялись голами: отличились Александр Захарин («Тамбов») и Максим Авраменко («Дизелист»).

Во втором временном отрезке противники пензенцев вырвались вперед благодаря Раяну Хузиханову, который отметился точным броском на 35-й минуте.

В третьем периоде, практически за минуту до конца матча, Павел Нестеров забил еще один гол в ворота гостей. Итог - 3:1 в пользу «Тамбова».

Первая встреча «Дизелиста» и «Тамбова» в рамках плей-офф состоялась 29 марта на льду «Дизель-Арены». Хозяева одержали победу. Во втором домашнем матче - 30 марта - пензенцы проиграли.

Третья встреча прошла в Мичуринске 2 апреля, и удача снова была не на стороне «Дизелиста».