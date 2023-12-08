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Общество

Депутатам не добавят по 2 миллиона на исполнение наказов пензенцев

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Депутаты Пензенской городской думы получат только по 3 млн рублей на исполнение наказов избирателей в 2024 году. Такое решение было озвучено на заседании в пятницу, 8 декабря.

Ранее народный избранник Александр Смирнов предлагал увеличить сумму на 2 млн - до 5 млн рублей, но финансовое управление города сочло невозможным исполнить такое пожелание.

В думе - 35 депутатов, при выделении им по 3 млн в городском бюджете необходимо предусмотреть 105 млн, при выделении по 5 млн - 175 млн.

По словам начальника финуправления Ольги Завьялкиной, 105 млн в казне уже заложены и добавить к этой сумме еще 70 млн нельзя, так как в бюджете не хватает денег на первоочередные нужды.

Комментируя решение, Александр Смирнов отметил, что цены на благоустройство дворовых территорий растут: только стоимость асфальтировки поднялась в 3 раза. Действующие цены диктуют актуальные затраты, а средства до сих пор выделяются крохотные.

Глава города Александр Басенко заявил, что в 2024 году многие обращения горожан отработают по другим программам. Проблемы будут ранжироваться по их остроте.

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