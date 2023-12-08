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Общество

Депутат удивился тратам на подвоз детей из сел в школы Пензы

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На заседании в гордуме в пятницу, 8 декабря, депутат Алексей Шуварин поинтересовался, почему из бюджета Пензы тратятся деньги на подвоз в городские школы детей из соседних муниципальных образований.

Глава Пензы Александр Басенко пояснил, что у города заключены соглашения о компенсации расходов на эти цели.

В качестве примера он привел школу № 71 на Севере, в которой учатся ребята из Ухтинки и Бессоновки.

«Мы возим их, потому что там нет своих автобусов», - отметил он, добавив, что вопрос решали на уровне областного министерства образования. Экономически целесообразнее, чтобы подвоз осуществлялся на базе городского АТП.

Алексей Шуварин задал вопрос, как вообще возможно, чтобы в городских школах учились дети из других населенных пунктов.

Заместитель начальника управления образования Елена Петросова уточнила, что при наличии свободных мест зачисление детей проводится по желанию родителей.

«Мы не можем отказать в приеме ребенка», - заключила она.

Сейчас в пензенской школе № 71 учатся 53 человека из Ухтинки и Бессоновки. В райцентре Бессоновка возводится школа на 550 мест. Ее должны сдать в эксплуатацию в 2024 году.

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