Амбулаторных больных предлагают обеспечить бесплатными лекарствами

В 2024 году начнется работа над законопроектом о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных.
Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Федот Тумусов.
«Инициатива серьезная, обсуждается длительное время. Есть движение. Есть заинтересованные стороны - со сходными инициативами о необходимости разработки такого законопроекта выступали практически все оппозиционные фракции», - сказал он.
По словам депутата, к реализации этой инициативы имеются разные подходы.
По оценкам экспертов, ориентировочные расходы федерального бюджета на эти цели могут составить 500-600 миллиардов рублей.
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