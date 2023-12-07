Амбулаторных больных предлагают обеспечить бесплатными лекарствами

07.12.2023 | 08:39

В 2024 году начнется работа над законопроектом о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных.

Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Федот Тумусов.

«Инициатива серьезная, обсуждается длительное время. Есть движение. Есть заинтересованные стороны - со сходными инициативами о необходимости разработки такого законопроекта выступали практически все оппозиционные фракции», - сказал он.

По словам депутата, к реализации этой инициативы имеются разные подходы.

По оценкам экспертов, ориентировочные расходы федерального бюджета на эти цели могут составить 500-600 миллиардов рублей.