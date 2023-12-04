В Каменском районе заработал центр амбулаторной онкопомощи

04.12.2023 | 13:35

В Каменском районе открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Он стал восьмым в Пензенской области из десяти запланированных.

Новый центр начал работать 1 декабря на базе районной больницы. У местных медиков появилась возможность оперативно выявлять заболевания, чтобы приступать к лечению на самых ранних стадиях (это увеличивает шансы сохранить жизнь).

Попасть в ЦАОП можно как по направлению медиков первичного звена, так и самостоятельно.

«С открытием ЦАОПа маршрут пациентов, которые не знают, с каким злом столкнулись, начинается отсюда и основные ответы на вопросы они получат здесь же», - отметила и. о. главврача Каменской центральной районной больницы Ольга Щербакова.

В первую очередь выполняется прием онколога, обследование, лабораторный анализ материалов. Если диагноз подтвердится, пациента направят в областной онкодиспансер, где консилиум врачей определит тактику лечения.

«Проведение химиотерапии возможно в условиях ЦАОПа», - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.