Сетевое издание|18+|Понедельник|4 дек 2023|16:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Госдуме заявили о необходимости увеличить срок службы в армии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Военно-политическая обстановка требует увеличения срока службы в рядах ВС РФ до двух лет. В таком случае первые полгода военнослужащие будут обучаться, а остальные полтора года находиться в войсках.

Об этом рассказал изданию News.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, вопрос об увеличении срока службы давно назрел.

«Современная техника требует того, чтобы военный был обучен, чтобы умел применять знания на практике, на это нужно время. Необходимо провести комплекс тренировочных мероприятий, чтобы любая рота или батальон в любой момент были готовы защитить свою Родину. А командиры должны научиться управлять подразделениями и организовывать взаимодействие между ними», - заявил Соболев.

Он добавил, что окончательное решение о двухлетней службе должен принять Президент РФ.

Аналогичное мнение о необходимости увеличения срока выразил другой член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он подчеркнул, что это повысит качество мобилизационного ресурса страны.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте