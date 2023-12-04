В Госдуме заявили о необходимости увеличить срок службы в армии

04.12.2023 | 09:22

Военно-политическая обстановка требует увеличения срока службы в рядах ВС РФ до двух лет. В таком случае первые полгода военнослужащие будут обучаться, а остальные полтора года находиться в войсках.

Об этом рассказал изданию News.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, вопрос об увеличении срока службы давно назрел.

«Современная техника требует того, чтобы военный был обучен, чтобы умел применять знания на практике, на это нужно время. Необходимо провести комплекс тренировочных мероприятий, чтобы любая рота или батальон в любой момент были готовы защитить свою Родину. А командиры должны научиться управлять подразделениями и организовывать взаимодействие между ними», - заявил Соболев.

Он добавил, что окончательное решение о двухлетней службе должен принять Президент РФ.

Аналогичное мнение о необходимости увеличения срока выразил другой член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он подчеркнул, что это повысит качество мобилизационного ресурса страны.