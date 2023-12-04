Категорию годности к службе в армии хотят определять по-новому

04.12.2023 | 13:14

Минобороны РФ предложило изменить условия отбора по здоровью в ряды вооруженных сил. Сейчас готовится соответствующий документ.

Информация об этом размещена на портале нормативных правовых актов. Пока текста самого проекта нет, какими именно будут изменения, не известно.

Ведомство собирается усовершенствовать положение о военно-врачебной экспертизе, где указывается, при наличии каких заболеваний человеку присваивается категория годности к службе.

Причина внесения изменений в документ - «необходимость улучшения» медицинского освидетельствования лиц, имеющих заболевания, которые «не существенно влияют» на способность выполнять обязанности военной службы.

Нормативный акт будет направлен на призывников, граждан, готовых служить по контракту, поступающих в мобилизационный резерв или призываемых на военные сборы.

Обсуждение проекта нормативного акта началось 28 ноября и продлится до 12 декабря.

«В прошлом году изменить критерии годности к военной службе и исключить некоторые болезни, при которых призывник признается негодным к службе, предложила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. В частности, она упоминала в числе тех заболеваний, при которых призывников не берут в армию, плоскостопие и сколиоз», - пишет РБК, которое обратило внимание на проект документа.