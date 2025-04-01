Пензенцы смогут отнести тонометры на ежегодную проверку

01.04.2025 | 11:49

В Пензе пройдет традиционная акция «Будь уверен! Будь здоров!». Жителей областного центра приглашают бесплатно проверить, насколько точны показания их домашних тонометров.

Акцию проведут с 4 по 7 апреля. Входные параметры приборов оценят специалисты Росстандарта, сообщили в областном минздраве.

Тонометры пензенцев примут по адресу: улица Комсомольская, 20 (Заводской район), первый этаж. Принести прибор можно с 9:00 до 16:00.

«На основании показаний тонометра принимаются решения, которые могут быть критически значимыми для жизни и здоровья», - напомнили медики.

Акция по проверке тонометров проходит в Пензе ежегодно. За время ее проведения с 2018-го через руки специалистов прошли более 60 тысяч приборов. Около 10% оказались с отклонениями от заявленных производителем технических или метрологических характеристик и были рекомендованы к замене.