35% пензячек ошиблись в оценке своего репродуктивного здоровья

06.04.2025 | 11:53

За январь - февраль 2025 года свое репродуктивное здоровье проверили 3 468 жительниц Пензенской области. У 35% выявили отклонения. Все эти женщины считали, что у них нет проблем, рассказали в региональном минздраве.

В дополнительном обследовании нуждались 10% пациенток, их перевели на второй этап диспансеризации.

«Возможно, этот шаг помог кому-то из женщин сохранить не только возможность иметь детей, но и саму жизнь», - заключили в минздраве.

По словам медиков, на репродуктивное здоровье женщин влияют малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, частые стрессы, эндокринные и некоторые другие общие заболевания, а также беспорядочная половая жизнь и инфекции, передающиеся половым путем, вовремя не вылеченные.

Проверка репродуктивного здоровья выявляет факторы, которые влияют на деторождение. Также пензячки получают рекомендации, как изменить свою жизнь, чтобы в будущем стать матерями.