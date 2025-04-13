Эксперт: плесень на фруктах вызывает мутации в организме

13.04.2025 | 11:57

Продукты с малейшими признаками плесени ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Исключение - твердый сыр.

Плесень, образующаяся на хлебе, орехах, фруктах, варенье, при хранении часто производит токсины, которые вызывают отравления, аллергию, повышают риск возникновения рака.

«Например, в арахисе, кукурузе, специях могут образовываться афлатоксины - канцерогены, которые поражают печень. Вырастающий в зерне, кофе, сухофруктах охратоксин А вредит почкам. В яблоках, грушах образовывается патулин, который может вызывать мутации в организме», - рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности университета «Росбиотех» Ксения Кузнецова.

Эксперт подчеркнула: микотоксины термоустойчивы, они не уничтожаются при варке или запекании.

Плесень, случайно появившуюся на твердом сыре, к примеру, пармезане, можно срезать вместе с участком в 2-3 см. Остальное будет пригодно к употреблению, но не рекомендуется давать такой продукт детям или беременным.

Мягкие сыры (рикотту, сливочные), а также творог нужно сразу выбросить при обнаружении даже небольшого заплесневелого участка.

Кузнецова предостерегла: нельзя употреблять в пищу пораженные грибком хлеб, йогурты, фрукты, мясо.

«Плесень проникает глубоко, даже если видна только на поверхности. К сожалению, без экспертизы нельзя определить, токсична ли каждая конкретная плесень. Лучше перестраховаться», - заявила эксперт.