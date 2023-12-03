Репродуктивную функцию пензенцев проверят на работе

03.12.2023 | 12:34

Со следующего года на местах работы жителей Пензенской области введут обязательное диспансерное наблюдение.

Работодателей обяжут заключать договоры с медицинскими организациями, которые станут следить за здоровьем граждан.

«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими», - цитирует вице-премьера Татьяну Голикову издание «Интерфакс».

Речь идет о том, что работники смогут пройти медосмотр как непосредственно на месте службы, так и в ближайшем медучреждении.

По словам Голиковой, помимо обычной оценки состояния здоровья и рисков возникновения хронических неинфекционных заболеваний, в программу такой диспансеризации включат исследование репродуктивной функции мужчин и женщин.