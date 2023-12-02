Врач рассказала, можно ли сделать тест на ВИЧ при диспансеризации

02.12.2023 | 10:48

Врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Чепасова рассказала, как можно провериться на ВИЧ-инфекцию.

По ее словам, диспансеризация не предусматривает такую процедуру. Однако ее можно пройти другим способом.

«Все граждане информируются о возможности пройти бесплатное медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию. Также им предоставляются адреса медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции», - пояснила врач.

«ВИЧ-инфекция - хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека, который поражает и подавляет иммунную систему и приводит к ее медленному разрушению и формированию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД)», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Ранее стало известно, что с начала этого года в Пензенской области умерли от СПИДа 157 человек. В 2019 году в регионе было выявлено 430 ВИЧ-инфицированных, в 2020-м - 314 (в том числе 1 ребенок), в 2021-м - 330 (из них двое - дети), в 2022-м - 282 человека (среди них - 1 ребенок).