Сетевое издание|18+|Воскресенье|23 фев 2025|12:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Снег |
-6oC
-5oC
Завтра | Снег |
 

Общество

У 71% осмотренных работающих пензенцев подорвано здоровье

Печать
Telegram

В 2024 году в Пензенской области врачи оценили здоровье 1 679 сотрудников предприятий. Профосмотры прошли в 72 организациях, в их числе вредные производства.

Результаты показали, что среди работников наиболее распространены болезни эндокринной системы, мочеполовой, а также системы кровообращения.

«Объем медицинского осмотра напрямую связан с профессией и факторами вредности, которым подвергается работник. В базовый перечень обследований входит осмотр терапевта, профпатолога, психиатра, нарколога, невролога и гинеколога. Также в обязательном порядке проводится общий анализ крови, флюорографическое обследование и ЭКГ сердца», - пояснили в областном минздраве.

После профосмотров к первой группе здоровья (нет хронических заболеваний и факторов риска их возникновения) отнесли 139 человек, а ко второй (нет хронических заболеваний, но имеются факторы риска их появления) - 339 работников.

1 201 человек, или 71,5%, попали в третью группу здоровья. Это означает, что у них имеются хронические заболевания. Сотрудники нуждаются в диспансерном наблюдении и специализированной медицинской помощи.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте