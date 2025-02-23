У 71% осмотренных работающих пензенцев подорвано здоровье

23.02.2025 | 11:52

В 2024 году в Пензенской области врачи оценили здоровье 1 679 сотрудников предприятий. Профосмотры прошли в 72 организациях, в их числе вредные производства.

Результаты показали, что среди работников наиболее распространены болезни эндокринной системы, мочеполовой, а также системы кровообращения.

«Объем медицинского осмотра напрямую связан с профессией и факторами вредности, которым подвергается работник. В базовый перечень обследований входит осмотр терапевта, профпатолога, психиатра, нарколога, невролога и гинеколога. Также в обязательном порядке проводится общий анализ крови, флюорографическое обследование и ЭКГ сердца», - пояснили в областном минздраве.

После профосмотров к первой группе здоровья (нет хронических заболеваний и факторов риска их возникновения) отнесли 139 человек, а ко второй (нет хронических заболеваний, но имеются факторы риска их появления) - 339 работников.

1 201 человек, или 71,5%, попали в третью группу здоровья. Это означает, что у них имеются хронические заболевания. Сотрудники нуждаются в диспансерном наблюдении и специализированной медицинской помощи.