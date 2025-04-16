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Общество

Названы места, где на жителей области напали инфицированные клещи

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Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области исследовали 96 клещей, снятых с людей. У 25 из них оказались положительными результаты на иксодовый клещевой боррелиоз, у 9 - на гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Большинство носителей боррелий напали на людей в Пензе: в 2-м Березовском переулке, в районе Автодрома, в СНТ «Весна» (Арбеково), в лесу на Западной Поляне, на Новозападном кладбище, в микрорайоне ГПЗ, СТ «Искра» (Барковка), на Олимпийской аллее и в Ахунах (возле сельхозакадемии и на кладбище).

В Бессоновском районе клещи найдены в селе Грабово и в Чемодановке (на дачах и кладбище).

В Пензенском районе инфицированные кровососы выявлены в селах Васильевка, Казеевка, Леонидовка, Засечное и Любятино.

Также боррелиозные клещи обнаружены в райцентре Беково и у родника «Семь ключей» в Шемышейском районе.

Положительные результаты на ГАЧ выявлены у 7 клещей, обнаруженных в Пензе (3 - на Олимпийской аллее, 2 - в Ахунах, по 1 - на ГПЗ и Барковке) и у 2 - в Пензенском районе (села Воскресеновка и Казеевка).

«Возбудители клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) и моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) не обнаружены», - сообщили в центре.

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