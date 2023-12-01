В Пензенской области в 2023 году умерли от СПИДа 157 человек

01.12.2023 | 10:34

157 жителей Пензенской области умерли от СПИДа в этом году. Большинство - трудоспособного и детородного возраста.

Для сравнения: в 2022-м скончались лишь 5,4% зарегистрированных в течение года. В связи с этим эксперты утверждают, что СПИД стал более агрессивным.

Всего с начала регистрации ВИЧ-инфекции в регионе учтено 7 154 случая ВИЧ-инфекции. 1 725 человек умерли, 35 женщин заразили своих детей.

«Больные ВИЧ-инфекцией за счет распада иммунитета гораздо чаще поражаются туберкулезом (у 4,9%), цитомегаловирусной инфекцией (у 1,7%), вирусными гепатитами В и С (у 9,6%), токсоплазмозом (у 1,1%), кандидозом (у 1,3%). Лечение таких сопутствующих патологий крайне сложно и далеко не всегда эффективно», - рассказали в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что в этом году заболеваемость «повзрослела»: пациенты моложе 30 лет составляют всего 11,9% общего количества заболевших. 38,3% - это люди 30-39 лет, 33,7% - 40-49 лет, 15,8% - в возрасте от 50 лет и старше.

Также врачи говорят о том, что вирус иммунодефицита человека становится более агрессивным: из впервые зарегистрированных в 2023 году инфицированных уже умерли 9,4%, тогда как в 2022-м - 5,7%.

В Пензастате дали точные данные по числу выявленных в регионе за последние годы ВИЧ-инфицированных: в 2019 году - 430 человек, в 2020-м - 314 (в том числе 1 ребенок), в 2021-м - 330 (из них двое - дети), в 2022-м - 282 человека (среди них - 1 ребенок).