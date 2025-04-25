Загрязненный кондиционер вызывает серьезные заболевания

25.04.2025 | 08:01

Кондиционеры, которые с наступлением жарких дней начинают функционировать после зимнего перерыва, могут таить в себе опасность. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по продукту Vitek Александр Галкин.

По его словам, в централизованных установках, охлаждающих воздух с помощью воды, возможно развитие бактерии легионеллы - возбудителя тяжелой инфекции, поражающей дыхательные пути. В таких системах обязательно нужно проводить регулярную дезинфекцию.

Через бытовой кондиционер проходит огромный объем воздуха с пылью, шерстью, пухом и иными загрязнениями. Грязь накапливается на фильтрах, а повышенная влажность внутри прибора создает благоприятную среду для размножения плесени, грибков и болезнетворных бактерий.

«Запускать кондиционер после долгого перерыва без предварительной очистки опасно для здоровья. Пыль и микрочастицы, скопившиеся в системе, могут попасть в помещение и вызвать обострение аллергий, раздражение слизистых и ухудшение самочувствия. Загрязненный внешний блок перегревается, что создает дополнительную нагрузку и может привести к поломке», - объяснил Александр Галкин.

О необходимости срочной чистки говорят неприятный запах при работе кондиционера, сильный шум и вибрация, снижение степени охлаждения, появление конденсата.

Специалист рекомендовал очищать внутренний блок сплит-системы не реже одного раза в 1,5-2 месяца с помощью влажной салфетки или пылесоса. Наружный блок лучше привести в порядок весной. Для этого лучше всего обратиться к профессионалам.

Александр Галкин добавил, что в современных моделях кондиционеров может быть предусмотрен датчик, напоминающий о необходимости очистки или замены фильтров.