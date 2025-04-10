Выдавливание прыщей грозит летальным исходом

10.04.2025 | 08:43

Самолечение акне - угревой болезни - может привести к серьезным осложнениям. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Оксана Слободянюк.

По ее словам, при акне частое умывание лишь вредит: оно лишает кожу естественного защитного барьера, в результате выработка кожного себума увеличивается и проблема лишь усугубляется.

«Кроме того, не рекомендуется использовать агрессивные средства, такие как спиртовые лосьоны, дегтярное мыло или перекись водорода. Эти вещества могут сушить кожу, вызывать раздражение и даже ожоги», - предупредила врач.

Оксана Слободянюк не советует при акне пользоваться пилингами и скрабами, так как они грубо воздействуют на кожу и усугубляют воспаление. Также усиливают активность сальных желез и ухудшают состояние кожи паровые бани, сауны и горячие маски. По этой же причине следует отказаться от массажа лица.

Косметолог предупредила: выдавливание прыщей, особенно в области носогубного треугольника, крайне опасно.

«Через носогубный треугольник - зону от крыльев носа до губ - проходят вены без клапанов, и кровь оттуда поступает напрямую в синус твердой мозговой оболочки головного мозга. Если в ранку попадет инфекция, то есть опасность, что она распространится по венам и артериям. Заражение может дойти до мозговых оболочек. Это грозит появлением тромбов в синусах и развитием менингита. В итоге человек может столкнуться с потерей слуха, эпилепсией или даже летальным исходом», - предупредила врач.

Она рекомендовала пользоваться солнцезащитными средствами, особенно при лечении акне наружными препаратами, содержащими ретиноиды, бензоилпероксид, салициловую или азелаиновую кислоту. Также эта мера необходима при приеме антибиотиков, контрацептивов и системных ретиноидов. Отказ от нее может привести к фотоаллергической реакции, воспалению, ожогу и пигментации.

«Любые дополнительные косметологические и физиотерапевтические процедуры необходимо проводить после снижения обострения при правильной медикаментозной терапии. В противном случае происходит лишь временное улучшение, в дальнейшем возникает следующее обострение», - добавила эксперт.