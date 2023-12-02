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Общество

Улицы Пензы чистят от снега 120 человек и 93 единицы техники

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В субботу, 2 декабря, в Пензе идет уборка после ночного снегопада. Комиссия проверила, как проводятся работы, в которых задействованы 93 единицы техники и 120 человек.

В маршрут включены улицы Бакунина, Володарского, Ставского, Шевченко, Некрасова, Суворова, Карпинского, Коммунистическая, Луначарского, Герцена, Чаадаева, Медицинская, Дзержинского.

Улицы Пензы чистят от снега 120 человек и 93 единицы техники

Первоочередное внимание уделяется образовательным организациям. Перед управлением образования и МБУ «Пензавтодор» поставлена задача: за выходные дни подходы к школам и детским садам должны быть убраны и обработаны противогололедными материалами.

Улицы Пензы чистят от снега 120 человек и 93 единицы техники

В свою очередь, администрации районов должны проконтролировать расчистку дворов, а управление содействия развитию малого и среднего предпринимательства - состояние территорий объектов торговли и сферы услуг.

Улицы Пензы чистят от снега 120 человек и 93 единицы техники

МБУ «Пензавтодор» должно обеспечить обработку тротуаров, площадок остановочных павильонов, подходов к пешеходным переходам, лестничных маршей, добавили в пресс-службе мэрии.

В случае возникновения вопросов, касающихся состояния дворов и муниципальных территорий, жители Пензы могут обратиться в ЕДДС по телефону 63-10-05 или в местные администрации по следующим номерам:

- Ленинский район - 54-39-94;

- Железнодорожный район - 55-11-00;

- Первомайский район - 34-34-66;

- Октябрьский район - 49-60-14.

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Источник — фото администрации Пензы
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