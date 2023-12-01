В Пензе суд обязал школу № 71 сделать ремонт в помещениях

Еще одну пензенскую школу обязали сделать ремонт. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Речь о школе № 71. В ее помещениях выявили нарушения требований санитарного законодательства.
Образовательному учреждению выдали предписание, но оно не было исполнено. После этого вопрос пришлось решать в Октябрьском районном суде.
«По итогам рассмотрения дела исковые требования управления удовлетворены в полном объеме», - рассказали в ведомстве.
Ранее в Пензе суд понудил отремонтировать помещения в школе № 20, лицее № 73 и в гимназии «САН».
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