В Пензе суд обязал школу № 71 сделать ремонт в помещениях

01.12.2023 | 18:49

Еще одну пензенскую школу обязали сделать ремонт. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Речь о школе № 71. В ее помещениях выявили нарушения требований санитарного законодательства.

Образовательному учреждению выдали предписание, но оно не было исполнено. После этого вопрос пришлось решать в Октябрьском районном суде.

«По итогам рассмотрения дела исковые требования управления удовлетворены в полном объеме», - рассказали в ведомстве.

Ранее в Пензе суд понудил отремонтировать помещения в школе № 20, лицее № 73 и в гимназии «САН».