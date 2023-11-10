В Пензе суд обязал школу № 20 провести ремонт

10.11.2023 | 21:04

В Пензе школе № 20 придется провести ремонт, не имея на это денег. Там выявили нарушения требований санитарного законодательства.

То, что помещениям в учреждении нужен ремонт, стало ясно после визита сотрудников регионального управления Роспотребнадзора.

«В адрес вышеуказанного учреждения выдано предписание об устранении нарушений, однако в связи с недостаточностью денежных средств предписание об устранении нарушений санитарного законодательства исполнено не было», - рассказали в ведомстве.

Тогда был подан иск в Первомайский районный суд, а им, в свою очередь, вынесено решение - удовлетворить требования управления.

Ранее в Пензе суд также понудил отремонтировать помещения в лицее № 73 и в гимназии «САН».