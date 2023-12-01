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Общество

В Пензе из-за крестного хода общественный транспорт изменит путь

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В воскресенье, 3 декабря, в Пензе из-за крестного хода изменится схема движения общественного транспорта. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Речь идет о маршрутках № 9к, 12, 20 и 73. С улицы Суворова они поедут по улицам Володарского, Октябрьской на Привокзальную площадь, по ним же - обратно.

3-го числа в Пензу привезут чудотворный мироточивый образ императора Николая II. В честь этого события и состоится крестный ход.

В 7:30 икона прибудет в Богоявленский собор на Московской, 116. Около 10:00 прихожане с чудотворным образом направятся в Спасский кафедральный собор.

Ранее стало известно, что из-за мероприятия перекроют движение и запретят стоянку на нескольких участках улиц в центре города. Ограничения коснутся улиц Московской и Октябрьской.

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