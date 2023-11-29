Пензенцы пройдут крестным ходом с чудотворным образом Николая II

29.11.2023 | 15:47

В воскресенье, 3 декабря, в Пензу привезут чудотворный мироточивый образ императора Николая II. В честь события состоится крестный ход.

Об этом сообщили в Пензенской епархии.

Икону привезут в Богоявленский собор на Московской, 116, в 7:30. Там состоится Божественная литургия, которую возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Служба начнется в 8:30.

Около 10:00 пензенцы крестным ходом с чудотворным образом направятся в Спасский кафедральный собор. Там святыня останется до 10:00 8 декабря.

«В этот день икону на автомобиле провезут крестным ходом вокруг Пензы, а затем она отправится в Каменку - в церковь великомученика Димитрия Солунского, где пробудет два часа - с 13:30 до 15:30. Затем икону увезут в Москву», - пояснили в епархии.

В крестном ходе могут принять участие все желающие.

Ранее стало известно, что из-за мероприятия перекроют движение и запретят стоянку на нескольких участках улиц в центре города. Ограничения коснутся Московской и Октябрьской.