В Пензенскую область привезли почти 60 000 доз вакцины против гриппа

30.11.2023 | 15:42

В Пензенскую область поступило 59 402 дозы вакцины «Гриппол плюс». Для закупки партии из регионального бюджета выделили свыше 12 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, в ближайшие дни вакцину распределят по медицинским организациям.

Специалисты отмечают, что сейчас в регионе наблюдается подъем простудных заболеваний. Распространению инфекции способствуют погодные условия.

Грипп очень заразен, чтобы предотвратить вспышки, необходима иммунизация. Прививка, по словам врачей, позволяет прервать передачу инфекции.

28 ноября на брифинге в региональном правительстве замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в образовательных учреждениях.

«Превалирует сейчас ОРВИ. Кроме того, идет рост ковида - не скажу, что очень большой, но тем не менее ковид начал поднимать голову опять. Грипп у нас не зарегистрирован. Ну и пневмонии, да, есть, это микоплазменные пневмонии больше, но тоже не сказать чтобы прямо классами болели или группами. Нет, по одному - по два случая выявляется», - отметила Воробьева.

В соцсетях родители пожаловались, что из-за увеличения числа пациентов у рентген-кабинета в детской поликлинике на улице Рахманинова в Пензе образовались большие очереди.