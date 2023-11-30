В Пензенскую область привезли почти 60 000 доз вакцины против гриппа

В Пензенскую область поступило 59 402 дозы вакцины «Гриппол плюс». Для закупки партии из регионального бюджета выделили свыше 12 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, в ближайшие дни вакцину распределят по медицинским организациям.
Специалисты отмечают, что сейчас в регионе наблюдается подъем простудных заболеваний. Распространению инфекции способствуют погодные условия.
Грипп очень заразен, чтобы предотвратить вспышки, необходима иммунизация. Прививка, по словам врачей, позволяет прервать передачу инфекции.
28 ноября на брифинге в региональном правительстве замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в образовательных учреждениях.
«Превалирует сейчас ОРВИ. Кроме того, идет рост ковида - не скажу, что очень большой, но тем не менее ковид начал поднимать голову опять. Грипп у нас не зарегистрирован. Ну и пневмонии, да, есть, это микоплазменные пневмонии больше, но тоже не сказать чтобы прямо классами болели или группами. Нет, по одному - по два случая выявляется», - отметила Воробьева.
В соцсетях родители пожаловались, что из-за увеличения числа пациентов у рентген-кабинета в детской поликлинике на улице Рахманинова в Пензе образовались большие очереди.
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