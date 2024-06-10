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Общество

Первая смерть от птичьего гриппа: как защититься от заражения

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Впервые в мире человек заразился вирусом птичьего гриппа типа A штамма H5N2. Он скончался от осложнений.

Это случилось в Мексике, мужчине было 59 лет. Информацию о смерти пациента Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила в июне, хотя он погиб еще в апреле.

Птичий грипп у человека протекает очень тяжело и сопровождается высокой температурой, диареей, тошнотой. Как распознать больную птицу и каковы шансы заразиться, рассказал «Парламентской газете» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он подчеркнул, что до этого случая в Мексике штамм H5N2 считали неопасным для людей. 

Чтобы защитить себя от вируса, нужно соблюдать элементарные правила. При визите в зоомагазин с целью купить птицу не стоит трогать ту, что малоподвижна и сидит, нахохлившись, на земле.

«Даже если у нее нет этих симптомов, но на клюве или глазах есть выделения, вероятность птичьего гриппа исключать нельзя. Лучше не трогайте такую птицу. Инфекция между пернатыми очень легко распространяется», - отметил Анатолий Альтштейн.

Работнику птичьего хозяйства может быть необходимо прикоснуться к зараженной птице. В таком случае следует надеть специальный костюм, маску и перчатки.

От человека к человеку вирус практически не передается. «Нужна высокая доза, чтобы человек заразился. Это бывает очень редко. Вероятность заразиться от вашего домашнего попугая также равна одному случаю на миллион», - добавил эксперт.

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Источник — фото pixabay.com
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