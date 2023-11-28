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Общество

В минздраве объяснили рост числа заболевших пневмонией

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Во вторник, 28 ноября, на брифинге в региональном правительстве замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала о ситуации с заболеваемостью в школах и детских садах.

Она отметила, что неблагоприятные погодные условия провоцируют подъем уровня заболеваемости вирусными инфекциями.

«Превалирует сейчас ОРВИ. Кроме того, идет рост ковида - не скажу, что очень большой, но тем не менее ковид начал поднимать голову опять. Грипп у нас не зарегистрирован. Ну и пневмонии, да, есть, это микоплазменные пневмонии больше, но тоже не сказать чтобы прямо классами болели или группами. Нет, по одному - по два случая выявляется.

Почему мы стали выявлять? Потому, что течение было не очень типичное для обычных пневмоний, и потому, что расходники на этиологическую расшифровку у нас были. В основном это октябрь и начало ноября. Рост не оттого, что раньше таким не болели, а теперь заболели, а оттого, что мы их стали выявлять», - пояснила Марина Воробьева.

От лица министерства она порекомендовала соблюдать меры профилактики и напомнила, что и в школах, и в детсадах существуют фильтры. Контроль за состоянием детей проводится не только в утреннее время, но и в послеобеденное.

«Чем занимаются сейчас медицинские работники в образовательных учреждениях? Активным выявлением заболевших и тех лиц, которые входят с ними в контакт. Конечно, осень, зима и начало весны никогда не бывают без вспышек простудных заболеваний.

Если выявляются заболевшие дети в количестве более 20% посещающих, администрация образовательного учреждения своим приказом отправляет класс или группу на карантин. Инкубационный период при разных заболеваниях разный - от 7 до 21 дня. Затем, когда заболевших уже нет и инкубационный период прошел, дети возвращаются в школу», - объяснила замминистра.

Как сообщалось ранее, к вечеру 27 ноября в Пензенской области на карантин закрыли 36 классов в 21 школе и 4 группы в 4 дошкольных организациях.

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