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Общество

В Пензенской области продолжают регистрировать случаи гриппа

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Несмотря на жаркую погоду, которая установилась в Пензенской области в конце мая, в регионе продолжают регистрировать случаи гриппа.

Так, с 27 мая по 2 июня вирус выявили у 1 человека в Пензенском районе, неделей ранее было зафиксировано 8 зараженных - в Кузнецке, Кузнецком и Пензенском районах.

В целом за последние 5 дней весны и 2 дня лета зафиксировали 1 114 случаев ОРВИ и гриппа, что на 16% меньше, чем за предыдущую неделю; 609 из них - в областном центре.

Относительно высоким уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остается в Мокшанском, Нижнеломовском, Лунинском, Сердобском, Башмаковском, Спасском, Вадинском, Колышлейском, Городищенском, Шемышейском, Пензенском и Малосердобинском районах.

Что касается коронавируса, то за неделю выявлено 110 новых случаев, умер 1 человек.

«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон. Групповых очагов не зарегистрировано», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

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