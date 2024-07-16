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Общество

Пензенских контрактников бесплатно привьют от менингококка

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В Пензенской области расширили список граждан, которых бесплатно вакцинируют от менингококковой инфекции. Об этом на брифинге во вторник, 16 июля, рассказала замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Если раньше дорогостоящий препарат «Менактра» вводили только детям с 2 до 5 лет, проживающим в общежитиях, коммунальных квартирах либо в учреждениях стационарного типа или имеющим сопутствующие иммунодефицитные состояния, то теперь охвачены лица из группы риска, часто болеющие дети.

«Кроме того, в рамках регионального календаря мы прививали призывников, которые шли на срочную службу. В настоящее время мы, проявляя заботу, взяли еще на себя лиц, которые идут на службу по контракту. Они тоже должны быть защищены», - подчеркнула Марина Воробьева.

По ее словам, люди, которые заключают контракт для службы в зоне СВО, могут обращаться в поликлиники по месту жительства, там их вакцинируют как от менингококка, так и от пневмококка.

На вакцину от менингококка из регионального бюджета выделялось более 25 млн рублей.

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