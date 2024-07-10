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Общество

В минздраве прокомментировали отсутствие «Пентаксима»

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Жителей Пензы волнует отсутствие вакцины, которая используется против дифтерии, коклюша и столбняка.

«Сделали внуку 1-ю прививку «Пентаксимом», а сейчас в городе нет вакцины. Как быть, ведь еще нужно 4 прививки? В другие города сложно ехать», - такое обращение поступило на днях в сетевое издание «ПензаИнформ».

Редакция направила запрос в региональный минздрав и в среду, 10 июля, получила ответ.

В документе, подписанном заместителем министра Мариной Воробьевой, говорится, что «Пентаксим» поставляется в регион за счет средств федерального бюджета с учетом объемов производства.

Этой 5-валентной комбинированной вакциной прививаются дети из группы риска, а в отношении тех, кто в нее не входит, может использоваться АКДС. Решение о введении конкретного препарата принимает педиатр или врачебная комиссия.

«При продолжении вакцинации и ревакцинации возможна замена комбинированных вакцин на моновакцины или одновременное сочетание моновакцин. Таким образом, дети, ранее получавшие вакцину для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС), могут продолжать вакцинацию «Пентаксимом» в соответствующие сроки, и наоборот», - пояснила Марина Воробьева.

Она отметила, что более стойкий поствакцинальный иммунитет против коклюша формируется после АКДС.

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