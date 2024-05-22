Лидерами по распространенности ВИЧ стали Кузнецк и Кузнецкий район

22.05.2024 | 21:36

В Пензенской области с января по март 2024-го выявили 57 новых случаев ВИЧ-инфекции. Среди заразившихся нет детей до 14 лет и подростков 15-17 лет.

В целом, в регионе показатель заболеваемости снизился на 2,4% и составил 4,6 на 100 000 населения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по области.

По итогам 3 месяцев наибольшие показатели зафиксировали в Бековском, Бессоновском, Пензенском, Камешкирском и Каменском районах.

Отмечается, что по показателю распространенности ВИЧ лидируют Кузнецк, Кузнецкий район, Заречный, Пенза, Иссинский, Колышлейский и Сердобский районы.

За указанный период специалисты не зарегистрировали внутрибольничных случаев ВИЧ-инфекции. 4,1% пациентов заразились при внутривенном употреблении наркотиков, 2,1% - при гомосексуальном половом контакте, а 93,8% - при гетеросексуальном.

По состоянию на 1 мая 2024 года в Пензенской области проживало 4 556 ВИЧ-инфицированных (Заречный и учреждения ФСИН в статистику не входят). На диспансерном учете в центре СПИД состояло 4 139 человека (90,8%).