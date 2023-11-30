Некоторым категориям пензенцев придется сдать загранпаспорта

30.11.2023 | 07:49

С 11 декабря некоторым жителям Пензенской области, как и другим россиянам, придется сдать загранпаспорта. С этого дня в России вступает в силу соответствующее постановление. В нем прописан круг лиц, которым не разрешено покидать страну по разным причинам.

Это граждане:

- имеющие доступ к гостайне и сведениям особой важности;

- направленные на военную службу;

- служащие в ФСБ;

- подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу;

- осужденные;

- не исполняющие наложенные судом обязательства, в том числе по выплате долга;

- признанные банкротом;

- сообщившие ложные сведения при оформлении загранпаспорта.

Кроме того, согласно действующим с апреля поправкам, выезд закрывается для тех, кому направлена повестка в военкомат.

Сотрудники МВД, МИД и ФСБ наделяются правами изымать загранпаспорта у таких граждан.

Изъятые или переданные добровольно документы отправятся на хранение в соответствующем органе и будут возвращены их владельцам после разрешения на выезд из страны. Вся информация о загранпаспорте сохранится в базе данных МВД, и восстанавливать ее не придется.

«Здесь не идет речь о каком-то тотальном запрете. Это временное ограничение права на выезд. Именно поэтому данные в общей системе не аннулируются, человек просто сдает паспорт на хранение, чтобы получить его после окончания ограничения», - рассказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Если не сдать загранпаспорт в течение 5 дней, он будет считаться недействительным и его аннулируют. В этом случае данные о запрете на выезд оперативно поступают в базу пограничной службы, и пройти паспортный контроль в аэропорту или на вокзале невыездному россиянину не получиться.