Личность пензячки, которая сожгла паспорт ради видео, установлена

23.06.2025 | 13:48

Девушка из Пензы сожгла паспорт и выложила видео в сеть. После этого она предсказуемо оказалась объектом внимания правоохранительных органов.

Запись стала распространяться утром в понедельник, 23 июня. В кадре 2 девушки на улице, одна из них поджигает документ с помощью зажигалки, и они по очереди машут им. На фоне - ритмичная музыка.

Ситуацию прокомментировала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Жаль, что далеко не все способны учиться на чужих ошибках. Недавно я уже сообщала о задержании в Санкт-Петербурге девушки, которая сожгла свой паспорт и опубликовала видеозапись своего поступка. В отношении нее возбуждено уголовное дело о хулиганстве. И вот похожий случай в Пензе. В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой девушка умышленно сжигает свой паспорт», - написала она.

Личность пензячки оперативно установили. Ей оказалось 17 лет.

Сейчас решается вопрос правовой оценки ее действий, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.