17-летняя пензячка извинилась за то, что сожгла паспорт

23.06.2025 | 20:12

17-летняя пензячка, сжегшая паспорт и снявшая процесс на камеру, принесла публичные извинения жителям региона и всей России.

Ролики с раскаяниями девушки и ее подруги, участвовавшей в записи скандального видео, появились в Сети вечером в понедельник, 23 июня.

Горожанка призналась, что решила сжечь документ, потому что была пьяна. Но теперь ей стыдно за произошедшее.

«Простите меня, пожалуйста», - произнесла пензячка на видео.

Такие же извинения прозвучали от ее напарницы.

Запись с порчей паспорта стала распространяться в интернете утром понедельника. В кадре - 2 девушки на улице, одна из них поджигает документ, и они по очереди машут им, на фоне играет ритмичная музыка. К середине дня личности нарушительниц были уже установлены.