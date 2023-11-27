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Общество

В Пензе из-за крестного хода перекроют улицы в центре

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В Пензе на нескольких улицах в центре намерены ограничить стоянку и запретить движение транспорта в связи с проведением крестного хода.

Мероприятие намечено на 3 декабря.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 22:00 2-го числа до 11:00 3-го будет ограничена стоянка на улицах:

- Октябрьской (от Володарского до Московской);

- Московской (от Октябрьской до Бакунина).

В Пензе из-за крестного хода перекроют улицы в центре

Запрет коснется как четной, так и нечетной стороны.

3 декабря с 9:15 до 11:30 перекроют для движения машин улицы:

- Октябрьскую (от Володарского до Московской);

- Московскую (от Октябрьской до Бакунина).

В Пензе из-за крестного хода перекроют улицы в центре

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Источник — фото 2 администрации Пензы
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