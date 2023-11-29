Дорогу-дублер между Засечным и Спутником не смогли сдать в срок

29.11.2023 | 14:00

Жители Засечного требуют наказать тех, по чье вине не открыли в обещанные сроки - до конца ноября - дорогу-дублер, соединяющую историческое Засечное со Спутником.

Жалобы на существующее положение дел люди оставили на странице ЦУРа в соцсети «ВКонтакте».

«Будут ли наказаны виновники задержки? Люди каждый день стоят в огромных пробках, чтобы в город попасть. А как быть с теми, кто в мороз на остановке автобус ждет по 40 минут? Автобусы ведь тоже не летают, а стоят в этих же пробках. Стоят мамочки с детьми, чтобы попасть в поликлинику в Спутник или в школу», «Тоже очень интересует открытие новой дороги, которая значительно облегчила бы жизнь жителям старого Засечного утром и вечером. Из-за ремонта участка дороги, соединяющего нас с городом, ежедневно люди вынуждены стоять в пробках по часу. Ремонт начали в осенний период, когда погодные условия осложняют работы, конца им не видно. Когда будет открыта новая дорога?», «Люди ежедневно стоят в пробках по часу и более! Открытие переносят каждый месяц, ссылаясь на погодные условия, которые лучше не станут. Почему не контролировались сроки выполнения работ по установлению канализационной насосной станции, когда погодные условия это позволяли?», «Когда уже откроете дублер дороги Засечное - Спутник? Участок в 4 км - едем по часу и более, пробки на трассе каждое утро! Поток машин огромный, многим просто приходится ехать по встречной полосе, создавая аварийную ситуацию», - написали люди.

Представитель министерства строительства и дорожного хозяйства, отвечая жителям Засечного, признал, что согласно контракту работы на улице Олимпийской должны были завершиться в конце ноября, но все еще продолжаются. Причина - затруднения с установкой канализационной насосной станции из-за погодных условий.

«На сотрудников подрядной организации наложены штрафные санкции», - уточнил он.

Специалист подчеркнул, что дорога на Олимпийской построена с нуля и еще не передана обслуживающей организации. Работы планируется закончить в декабре 2023 года, тогда дорогу и введут в эксплуатацию.

Более точный срок обозначил министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев в среду, 29 ноября, во время прямого эфира, организованного ЦУРом во «ВКонтакте».

«До 20 декабря мы, возможно, передадим дорогу в Пензенский район и откроем движение», - заявил он.