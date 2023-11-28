В Пензе купят оборудование для более быстрого устранения коммунальных ЧП

28.11.2023 | 13:51

В Пензе закупят дополнительное оборудование для организации аварийных работ в круглосуточном режиме. Речь об этом шла на совещании в городской администрации в понедельник, 27 ноября.

Нужны тепловые пушки, обогреватели, осветительные приборы и другие устройства, которые понадобятся при восстановлении теплоснабжения после коммунальных аварий.

Глава Пензы Александр Басенко, сославшись на опыт прошлой зимы, отметил, что при наличии такого оборудования восстановительные работы можно выполнять быстрее, без оглядки на время суток и морозы.

«Рассчитываем, что отопительный сезон пройдет спокойно, но мы должны быть готовы к любым ситуациям», - процитировала Басенко пресс-служба администрации Пензы.

Этой осенью батареи в областном центре начали разогреваться с 9 октября, на полный запуск ресурса было необходимо 10 дней. С тех пор жители разных районов города периодически жалуются на отключение тепла из-за коммунальных аварий.