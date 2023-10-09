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Общество

В Пензе объявлен старт отопительного сезона

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В Пензе подача тепла началась с 8:00 понедельника, 9 октября. Ремонтные бригады готовы к аварийным ситуациям на теплосетях. Все ресурсы для устранения порывов у них есть.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, регион готов к отопительному сезону, все необходимые работы заранее провели, и теперь они завершены.

«Поручил организовать мониторинг обращений жителей по поводу прохождения отопительного сезона силами Центра управления регионом. На все сообщения надо оперативно реагировать, для этого надо максимально включать представителей управляющих компаний в работу с обращениями граждан через систему обратной связи», - отметил глава региона.

В Пензе отопительный сезон стартовал чуть позже, чем в Кузнецке и Заречном. В первом тепло в многоквартирные дома начало поступать 1 октября, во втором ресурс решили подавать с 4-го числа.

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