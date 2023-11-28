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Общество

Родителям школьников хотят выплачивать к 1 Сентября по 15 тысяч

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В Госдуму внесен законопроект «О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года». Такое предложение поступило от Законодательного собрания Ленинградской области.

Документ размещен в электронной базе «Законотворчество».

В пояснительной записке указано, что размер выплаты - 15 000 рублей, причем этот параметр подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Выплата предусмотрена на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, имеющего гражданство РФ и осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования.

Также в законопроекте говорится, что для получения выплаты один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) должен будет подать заявление непосредственно либо через МФЦ в территориальный орган Социального фонда России.

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Источник — фото pixabay.com
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